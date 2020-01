Café en filmzaal Miami ligt tegen de grond: “Pijn aan het hart van elke Waarschotenaar” Joeri Seymortier

17u14 0 Lievegem Waarschoot verliest een brok dorpsgeschiedenis. Het café en de achterliggende filmzaal Miami in de Stationsstraat worden gesloopt.

Voor wie niet in Waarschoot woont: zeg niet Miami op z’n Engels, maar wel ‘Mie-a-Mie’. De oude gebouwen in de Stationsstraat 82 moeten plaats maken voor een nieuwbouwproject. Het café aan de straatzijde is ondertussen gesloopt. De filmzaal die al sinds de jaren tachtig geen cinema meer is, moet de komende dagen nog gesloopt worden. Peter Staelens was een van de laatste uitbaters en staat met pijn in het hart naar de sloopwerken te kijken. “Mijn vrouw en ik hebben er van 2007 tot 2013 echt alles gegeven”, zegt Peter Staelens. “We hadden veel clubs en met het Podiumhuis hebben we er ook veel voorstellingen gehouden. De cinemazaal was al dicht van de jaren tachtig, maar de nostalgie bleef er altijd wel ronddwalen. Door problemen met de brouwerij zijn we destijds moeten stoppen. Nadien heeft er nog enkele maanden een andere cafébaas gezeten, en enkele jaren geleden werd het gebouw even een pop-up immokantoor. Maar nu is de Miami dus definitief weg uit het straatbeeld van Waarschoot. En dat doet zeer aan het hart bij iedereen van het dorp.”

Ascot zorgt in de plaats voor een nieuw woonproject dat toepasselijk Miami House zal heten. Er wordt gekozen voor een tijdloos gebouw met grote glaspartijen. Het gaat om een project met acht appartementen, met een of twee slaapkamers. De oppervlaktes variëren van 57 tot 116 vierkante meter. Prijzen vanaf 165.000 euro.