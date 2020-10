Café De Scheve Zeven opnieuw dicht tot 8 november, en zo krijgt restaurant De Brasserie meer ruimte Joeri Seymortier

12 oktober 2020

09u09 0 Lievegem Café De Scheve Zeven op de Markt in Zomergem bij Lievegem sluit opnieuw de deuren, en dat zeker al tot 8 november.

Café De Scheve Zeven en restaurant De Brasserie in Zomergem hebben dezelfde uitbaters. Ook in de periode net na de lockdown ging het café al dicht, om extra plaats te maken voor eters uit De Brasserie. Nu de cafés een maand lang dicht moeten om 23 uur, neemt uitbater Frederik Verhasselt opnieuw deze beslissing. “We hebben besloten ons café te sluiten tot en met 8 november”, zegt Verhasselt. “We doen dat om zo de ruimte af te staan aan De Brasserie. Zo kunnen we al onze eters volledig coronaproof ontvangen. Ook de afhaalgerechten voor De Brasserie blijven nog altijd mogelijk.”

Info: www.deschevezeven.be.