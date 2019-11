Buurt niet opgezet met plannen site oude brandweerkazerne: “Meer groen en rust? Vooral meer drukte, ja!” Joeri Seymortier

01 november 2019

09u13 0 Lievegem De buurt van de site van de oude brandweerkazerne in Zomergem reageert ontgoocheld op de plannen van projectontwikkelaar Acasa.

het najaar van 2020 start de projectontwikkelaar in Zomergem bij Lievegem met de bouw van een nieuw woonproject op de site van de oude brandweerkazerne. Er komen negen eengezinswoningen, twee appartementsblokken, een buurtschuur en een parktuin. In 2022 moeten de eerste bewoners er kunnen wonen. De buurt van de Alfons Sifferstraat en de Blauwersstraat in Zomergem is al langer tegen de plannen, en is niet opgezet met de aankondiging van de start van het project.

“Dringend tijd om Tita Tovenaars’ dochter er bij te halen. Even in de handen te klappen, en alles stil te laten staan”, klinkt het bij het buurtcomité van het Sifferbosje. “De ontwikkelaar doet het uitschijnen alsof er hier meer groen en rust zal komen. In werkelijkheid zal het hier gewoon een pak drukker worden op de wijk Zomergem Boven. Heeft de ontwikkelaar enig idee hoeveel, en vooral wat soort van verkeer, er dagelijks door deze wijk dendert? Met een paar ongegronde mooi verpakte woorden zal het probleem van de overlast, onleefbaarheid en ontgroening in de wijk Zomergem Boven niet opgelost geraken. Integendeel. Een megaproject als dit zou wel eens de definitieve doodsteek kunnen zijn voor de ziel deze mooie gemeente”, klinkt het nog.