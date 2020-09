Buurt maakt alternatieve verkeersborden voor trager verkeer in Vinderhoute: “Enkel de vogels mogen hier vliegen” Joeri Seymortier

21 september 2020

08u56 0 Lievegem Met foto’s van buren en de slogan ‘Enkel vogels mogen hier vliegen’ zorgt de Werkgroep Vinderhoute in het dorp Vinderhoute bij Lievegem voor alternatieve verkeersborden, die pleiten voor trager verkeer.

De Werkgroep Vinderhoute vond 25 kinderen bereid om voor de camera te poseren. Met een kwinkslag vragen ze aan automobilisten om hun snelheid te matigen. “Vinderhoute kent heel wat doorgaand verkeer, maar er zijn in ons dorp weinig voetpaden of fietspaden”, zegt voorzitster Christine Vanmaekelbergh. “De zwakke weggebruiker is daarom extra kwetsbaar. Met deze campagne willen we hier op een ludieke manier op wijzen, zeker nu de dagen weer beginnen te korten. De Vinderhoutse kinderen geven een vriendelijk geheugensteuntje aan de chauffeurs die iets te snel door het dorp rijden. De gemeente Lievegem steunt de campagne, en gaf toelating om enkele borden ook op de openbare weg te plaatsen. Verkeersveiligheid is een zaak van en voor iedereen.”