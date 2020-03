Burgemeester Tony Vermeire luistert donderdag in Facebook Live naar zijn inwoners Joeri Seymortier

25 maart 2020

07u41 4 Lievegem Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem wil ook in coronatijden luisteren naar zijn bevolking, en doet dat op donderdag 26 maart met een Facebook Live.

Donderdag tussen 16 en 17 uur kunnen de inwoners van Lievegem in contact komen met hun burgemeester, op zijn persoonlijke Tony Vermeire-pagina op Facebook. “Donderdag wil ik naar de inwoners van Lievegem luisteren via Facebook”, zegt Tony Vermeire. “Samen met de crisiscel willen we weten wat er bij onze inwoners leeft, en hoe het met de Lievegemnaar gaat. We willen tijdens de Facebook Live ook eventuele vragen verzamelen. We doen dat ook met het gemeentepersoneel en de raadsleden. Zo proberen we samen met de schepenen de vinger aan de pols te houden.”