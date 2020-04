Burgemeester Tony Vermeire gaat donderdagavond weer live met zijn Lievegemnaren Joeri Seymortier

14 april 2020

18u59 4 Lievegem Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem plant op donderdagavond 16 april een nieuwe live-sessie met zijn inwoners.

Burgemeester Vermeire wil blijven luisteren naar wat er leeft in de nieuwe fusiegemeente Lievegem, en zoekt in deze coronatijden contact met zijn inwoners via het internet. Op donderdag 16 april om 19 uur plant hij een tweede Facebook Live-sessie op de gemeentelijke pagina ‘Gemeente Lievegem’ op Facebook. “Elke Lievegemnaar is er opnieuw welkom om zijn of haar ervaringen uit te wisselen, en om vragen te stellen”, zegt Tony Vermeire.