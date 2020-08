Burgemeester Lievegem lanceert vijf voorstellen aan nationale politici en virologen: “Federale richtlijn voor dragen van mondmasker nodig” Joeri Seymortier

18 augustus 2020

12u55 9 Lievegem Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem lanceert vijf voorstellen aan de nationale politici en virologen, op de vooravond van de Veiligheidsraad van donderdag.

Tony Vermeire richt zijn voorstellen in een open brief aan de eerste minister, de minister-president en de virologen. Donderdag moeten zij nieuwe beslissingen nemen, die het najaar zullen bepalen. “Dit is een gezondheidscrisis zonder voorgaande. Daarom zitten we in een federale fase. Mag ik daarom enkele voorstellen doen voor jullie vergadering van donderdag?”, zegt Tony Vermeire.

Wij zetten zijn voorstellen op een rijtje.

1. Drie kleuren

“Ik pleit voor een systeem waarbij ‘groene’ gemeenten met weinig besmettingen, de federale lijn moeten volgen. ‘Oranje’ gemeenten die de alarmdrempel van het aantal besmettingen overschrijden, kunnen lokale maatregelen nemen. Voor ‘rode’ gemeenten met een hoge besmettingsgraad is er een werkgroep vanuit de nationale veiligheidsraad nodig. Nu is het zo dat bepaalde gemeenten met geen of weinig besmettingen alle evenementen verbieden tot eind oktober, terwijl in bepaalde rode gemeenten er nog veel evenementen doorgaan.”

2. Sociale bubbel

“De sociale bubbel is asociaal. Op dit moment mag mijn gezin met vijf vaste mensen buiten het gezin dichte contacten hebben. Met twee opgroeiende tieners is dit niet houdbaar op lange termijn. We moeten niet terug naar het veel te losse systeem van vijftien mensen per gezinslid, maar een gouden middenweg is toch mogelijk? Geef onze tieners een perspectief.”

3. Woonzorgcentra

“De schrik zit er goed in bij de woonzorgcentra. Nadat men tijdens de eerste golf in hun richting keek, kiest men nu vaak voor een zeer voorzichtige aanpak. Begrijpelijk. De bewoners beleven er hun laatste jaren van hun leven. Ze hebben nood aan sociale contacten en familie. Probeer dit op een veilige manier georganiseerd te krijgen.”

4. Winkelen met twee

“Na de laatste veiligheidsraad moesten we terug alleen naar de winkel. Is er gekeken naar een onderbouwing voor deze maatregel? Als men het aantal klanten per winkel niet overschrijdt, moet het toch mogelijk zijn om met iemand anders samen te winkelen.”

5. Federale aanpak mondmaskers

“Afgelopen weekend fietste ik van Lievegem, over Deinze, Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke terug naar huis. Elke gemeente heeft zijn eigen regel. Dit is niet duidelijk en ondergraaft het draagvlak voor mondmaskers. We zijn als burgemeesters al zes maanden zeer loyaal naar de hogere overheden, en vangen zoveel mogelijk de bagger op om mensen te blijven motiveren. Ik hoop dat er nu ook meer naar gemeentebesturen geluisterd wordt.”

