Burgemeester legt nieuwsman Nicholas Lataire op de rooster Joeri Seymortier

12 februari 2020

08u31 0 Lievegem Burgemeester Tony Vermeire van Lievegem kruipt op zondag 16 februari in de rol van journalist. Hij interviewt nieuwsman Nicholas Lataire uit Zomergem.

De Gezinsbond organiseert zondag een nieuwe editie van ‘Tussen Tap en Tafel’ waarin een bekende dorpsgenoot en andere boeiende dorpsgenoot interviewt. Deze keer stelt burgemeester Tony Vermeire de vragen aan Nicholas Lataire. Lataire is vandaag hoofdredacteur van VTM Nieuws en ook adjunct-directeur van DPG Media. Dat is de koepel over merken zoals Het Laatste Nieuws, VTM, Q-Music en Dag Allemaal. Nicholas Lataire en Tony Vermeire kennen elkaar nog uit hun jeugdverleden in de Messink en de vrije radio, en stonden in hun jeugd ooit samen op het podium als presentatieduo van de toenmalige Rijvers Feesten.

‘Tussen Tap en Tafel’ wordt gehouden op zondag 16 februari om 10.30 uur in het jeugdhuis ’t Ende, Stationsstraat 11 in Waarschoot. Leden betalen 1 euro en niet-leden 2 euro.

Info: cultuurvorming@gezinsbondwaarschoot.be.