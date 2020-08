Brokantiek uit FC De Kampioenen langs Grote Steenweg in Zomergem? Joeri Seymortier

26 augustus 2020

17u23 0 Lievegem De Grote Steenweg in Zomergem bij Lievegem wordt gesierd door een nieuw opvallend bord: ‘Brokantiek Bart Costermans’ staat er op te lezen.

Het bord staat in de tuin van een woning die net verkocht werd, en door de nieuwe eigenaar leeggemaakt werd. Zowel het woord brokantiek als de familienaam Costermans, doen fel vermoeden dat het om een knipoog gaat naar de populaire televisiereeks FC De Kampioenen. In de woning zelf deed niemand de deur open. Ook de buren kunnen alleen maar raden wat er te gebeuren staat. “Er zijn hier de voorbije tijd veel oude spullen verkocht. Wellicht is het daar een knipoog naar”, zeggen de buren.