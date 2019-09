Bouwvergunning om van Rattenkasteel woning te maken Joeri Seymortier

26 september 2019

11u51 5 Lievegem Het Rattenkasteel van Waarschoot wordt na jaren leegstand verbouwd tot een particuliere woning.

Het gemeentebestuur van Lievegem heeft de bouwvergunning afgeleverd om de plannen mogelijk te maken. Tientallen jaren werd gezocht naar een nieuwe bestemming voor de Priorij Onze Lieve Vrouw ten Hove, in de volksmond door iedereen het Rattenkasteel genoemd. Het gebouwd dateert van de jaren 1400 en is één van de oudste gebouwen van het Meetjesland.

Het is zakenman Tony Foré en zijn vrouw Wendy uit Eeklo die het gebouw nu in handen hebben. Hun dochter Louise (26) is architecte en tekende de plannen voor de grondige verbouwingen. Alles moet wel gebeuren in nauw overleg met de dienst Onroerend Erfgoed, waardoor de verbouwingen jaren kunnen duren.