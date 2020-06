Boodschappen doen in Lievegem? Dan kan je Lievegembon van 25 euro winnen Joeri Seymortier

16 juni 2020

16u02 0 Lievegem Wie vanaf nu tot eind juli zijn boodschappen doet bij de lokale handelaar in Lievegem, maakt elke week kans op een Lievegembon ter waarde van 25 euro.

In het straatbeeld van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem staan overal grote borden met de slogan ‘Koop Liever Lievegems’. Dat is een actie van Lievo, de vereniging voor Lievegemse Ondernemers. “We willen de mensen warm maken om lokaal te blijven kopen”, zegt Linda Boes van Lievo. “Klanten kunnen wekelijks een Lievegembon winnen van 25 euro. We geven de bon aan de klant die de origineelste foto post in zijn favoriete winkel, met #LieverLievegems er bij, en ook met een tag van de onderneming waar het product of dienst gekocht werd. De gewonnen bonnen moeten natuurlijk gebruikt worden bij een ondernemer in Lievegem. Elke zondag wordt een winnaar gekozen, en dit tot eind juli.”

Info: www.lievo.be.