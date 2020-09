Boer Olivier zet melkautomaat in Zomergem: “De smaak van verse melk is niet te overtreffen” Joeri Seymortier

24 september 2020

12u08 3 Lievegem Vanaf nu kan je in Zomergem 24 uur per dag aan verse melk geraken. Boer Olivier Welvaert heeft een melkautomaat geplaatst in de Kruisstraat.

Olivier Welvaert is trots op zijn nieuwe automaat. “Al van toen ik nog een klein jongentje was, loop ik al mee met mijn ouders op de boerderij”, zegt Olivier. “Dit is echt mijn passie. Het is fantastisch om mijn product te kunnen delen met de mensen uit de streek. Mijn broer Henri kweekt polderaardappelen, en samen hopen wij de mensen warm te maken voor onze verse lokale producten. Onze korte keten biedt heel wat voordelen. Je koopt altijd verse kwalitatieve producten, je weet wie het heeft geproduceerd, en waar het vandaan komt. Je betaalt een eerlijke prijs, rechtstreeks aan de boer. De smaak van verse melk is niet te overtreffen.”

Je vindt de nieuwe melkautomaat in de Kruistraat 12, in Zomergem bij Lievegem. Je kan er 24 uur op 24 terecht. Breng bij voorkeur je eigen fles mee. Je kan ter plaatse ook een herbruikbare fles kopen.