Blues & Roll Route in Waarschoot: 10 optredens in 10 horecazaken Joeri Seymortier

31 oktober 2019

09u07 0 Lievegem Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 2 november in Waarschoot naar de Blues & Roll Route in de Stationsstraat in Waarschoot.

Zaterdagavond staan in tien Waarschootse horecazaken evenveel bands op het podium. Elk in een andere stijl en sfeer. Om 21 uur speelt Dave Chavez’ Soulfox in ’t Durp. Ed De Smul en Silke starten op hetzelfde uur in cultuurcafé Daantje. In café Metro hoor je vanaf 21.30 uur Vanderwoods vs Devastation. Heartland Drive speelt dan in Cocoon, en High Liars speelt in De Planché.

Wie houdt van gitaarsolo’s kan om 22 uur naar Up Your Mule in ’t Soethuys. By Far speelt in weekendcafé De Ploeg. Gumbogumbo kruipt op het podium van jeugdhuis ’t Ende. Om 22.30 uur is er dan nog Deborah Ostrega en Ernst Low in Comilfoo, en Mother T and The Chicks in café Pandoerke.

Startschot om 21 uur. Gratis toegang in alle cafés. Info: last_rebel@icloud.com.