Bistro Julien grote winnaar bij Gault&Millau: “14,5 op 20: dit overtreft echt onze stoutste verwachtingen” Ook andere restaurants in Meetjesland scoren mooie punten Joeri Seymortier

04 november 2019

16u23 0 Lievegem Bistro Julien langs de N9 in Lovendegem bij Lievegem is de grote winnaar van het Meetjesland, in de nieuwe editie van eetgids Gault&Millau. Vorig jaar kwam het restaurant nieuw binnen met 13,5 op 20 en daar doen ze nu nog een punt bij. Met 14,5 op 20 behoort het restaurant nu tot de top van het Meetjesland. Aalter blijft de gemeente met de meeste restaurants.

Goed nieuws voor chef Davy Devlieghere (29) en zijn vriendin Marie-Julie Haeck (24) van Bistro Julien in Lovendegem. Zij zijn in de nieuwe Gault&Millau de enige stijger van het Meetjesland en hebben nu een mooie 14,5 op 20. Chef Devlieghere leerde het vak achter het fornuis van Hof van Cleve, ’t Zilte en Danny Horseele, en heeft het vak dus van de grootmeesters geleerd. “Deze score overtreft echt onze stoutste verwachtingen”, zegt chef Davy Devlieghere. “Heel het team werkt elke dag keihard in het restaurant, en dit is natuurlijk een mooie waardering. Ik ben echt zwaar onder de indruk van deze punten. Twee jaar geleden droomde ik nog maar van een eigen restaurant, en vandaag staan we al zo ver. Of we nog dromen van meer? Laat ons vooral met de voetjes op de grond blijven, en dit proberen aanhouden. De mooie stijging in Gault&Millau zal wellicht ook voor nieuwe klanten zorgen, die ons willen ontdekken. Daar zijn we dankbaar voor”, klinkt het.

Culinair Aalter

Aalter blijft de Meetjeslandse gemeente met de meeste restaurants in de eetgids Gault&Millau. Alle restaurants in Aalter behouden hun zelfde score als vorig jaar. Restaurant ’t Vijfde Seizoen van chef Broers Tavernier en Lien D’Hooge scoort het best met nog altijd 15 op 20. Zij hebben daarmee ook de hoogste score van het Meetjesland vast. Restaurant Woestyne steeg vorig jaar door naar 14 op 20 en houdt ook dit jaar die mooie score. Bacchus en Calla’s halen elk 13 op 20. Den Duyventooren in Bellem behoudt de 12 op 20.

“Ik ben trots dat we samen met ons team de 15 op 20 kunnen behouden”, zegt chef Broes Tavernier van ’t Vijfde Seizoen. “Dat we daarmee de beste score van het Meetjesland hebben? Waaw, daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. We bestaan nu acht jaar en hebben al enkele jaren die 15 op 20. We willen onze toegankelijkheid behouden, en blijven bijvoorbeeld werken met onze lunch aan 29 euro. Een breed publiek culinair laten genieten, is ook mooi”, zegt Broes.

Meetjesland

Ook de rest van het Meetjesland is goed vertegenwoordigd in de nieuwe editie van de populaire eetgids. Restaurant Elckerlijc in Maldegem van televisiechef Peter De Clercq blijft op 13,5 op 20. Kwizien Lunch en Diner uit Maldegem blijft ook met de 13 op 20 op het rapport staan. Landgoed Den Oker in Ronsele bij Lievegem krijgt ook een mooie 13 op 20. De Warande in Sint-Jan-in-Eremo blijft ook op de traditionele 12 op 20.