Biercafé ’t Durp in Waarschoot gaat maandag niet open: “Praktisch onhaalbaar en niet rendabel” Joeri Seymortier

03 juni 2020

15u34 0 Lievegem Michiel Claeys van biercafé ’t Durp in Waarschoot bij Lievegem heropent zijn café op maandag 8 juni niet. “Ons café is zo smal dat 1,5 meter afstand houden niet haalbaar is. ”

Samen met Horeca Meetjesland was Michiel Claeys bij het begin van de coronacrisis de man achter een actie om alle cafébazen in de streek te verenigen in hun strijd. Nu de Nationale Veiligheidsraad het licht voor een heropening definitief op groen zet, beslist Michiel Claeys toch om zijn café voorlopig niet open te doen.

“Heropenen is gewoon praktisch onhaalbaar, en kan in mijn geval nooit rendabel zijn”, zegt Claeys. “Ik heb een groot café, maar wel vrij smal. Overal anderhalve meter vrij houden is onbegonnen werk. Ik heb ook een echt toogcafé, en klanten staan ook aan staantafels. Maar dat mag allemaal niet. Ik zou ook meer personeel nodig hebben, om eigenlijk maar op een kwart van mijn bezetting te draaien. En glazen wassen in heet water, terwijl de pinten in gekoelde glazen geserveerd moeten worden? Dat lukt gewoon niet. De gemeente helpt mee zoeken naar oplossingen, maar het is niet gemakkelijk. Moet ik een andere locatie zoeken? Of alternatieven zoeken voor de zomer? Ik weet het zelf niet”, zegt Claeys nog.