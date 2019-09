Bibliotheken Lievegem eind september tijdelijk dicht Joeri Seymortier

01 september 2019

11u51 2 Lievegem De bibliotheken in Lievegem zullen eind september voor een kleine twee weken de deuren sluiten.

De bibliotheken van zowel Zomergem, Waarschoot als Lovendegem zullen gesloten zijn van 30 september tot en met 11 oktober. Dat is nodig voor een totale vernieuwing van het bibliotheeksysteem. Hou hier in september rekening mee, wanneer u boeken gaat ontlenen of terug wil brengen.

