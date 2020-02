Bewoners ongedeerd na zware schouwbrand Wouter Spillebeen

05 februari 2020

15u45 1 Lievegem Na de zware schouwbrand van dinsdagavond in de Zoutweg in Lievegem (Waarschoot), meten de getroffen bewoners de schade op. De bovenverdieping van het huis is niet bewoonbaar, maar de benedenverdieping wel. Ook bij de buren is er roet- en waterschade.

De brand ontstond iets voor 22 uur, toen de schouw in de woning begon te oververhitten. Op de eerste verdieping in de slaapkamer sloegen de vlammen uit de haard. In het huis woont een bejaard koppel dat gelukkig op tijd naar buiten raakte. “De man probeerde het vuur nog zelf te blussen met emmers water, maar ik heb hem toegeroepen dat hij naar buiten moest gaan”, zegt de buurman. De bluswerken gingen door tot 3 uur ’s nachts.

De bewoners zijn niet gewond, maar de bovenverdieping van hun huis is wel toegetakeld door de vlammen, de rook en het bluswater. Een deel van het plafond moest opengebroken worden. De benedenverdieping blijft wel bewoonbaar. Ook bij de buurman is er sprake van roet- en rookschade, maar zijn huis blijft bewoonbaar.