Bert De Backer rijdt zondag Antwerp Port Epic: “Nu en dan onrustig want ik weet niet of ik in 2021 nog koers” Hans Fruyt

11 september 2020

11u25 0 Lievegem Zondag rijdt Bert De Backer (36) Antwerp Port Epic, een UCI-koers deels over onverharde wegen. Hij is blij dat B&B Hotels-Vital Concept de wedstrijd aan het programma toevoegde. Bij zijn Franse ploeg ligt de focus momenteel op de eerste deelname aan de Tour.

“Mijn kalender in september dreigde mager te worden”, geeft Bert De Backer toe. “Na Poitou-Charentes eind augustus stond geen competitie op mijn programma. Met Antwerp Port Epic, volgende zondag Isbergues, twee dagen later het Belgisch kampioenschap en Parijs-Chauny op 27 september heb ik deze maand toch enkele koersen. Antwerp Port Epic werd pas vorige week aan ons programma toegevoegd. De interessantste wedstrijden worden in oktober gereden. Daar mag ik niet op wachten. Iedere keer ik aan de start kom wil ik goed zijn. Neen, de Heistse Pijl zaterdag doe ik niet. Ook al is organisator Jef Van Den Bosch mijn manager. Ik vind dat je beter heel fris aan de start komt van de Antwerp Port Epic.”

De Backer, die vorige winter Wondelgem ruilde voor Lovendegem en aan zijn twaalfde seizoen bezig is, hoopt dat hij ook in 2021 een plaatsje in het profpeloton krijgt. Of hij bij zijn huidig team kan blijven is niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de coronacrisis zullen zich ook in het wielrennen de komende maanden laten voelen.

“Tijdens de lockdown ben ik blijven fietsen”, gaat De Backer verder. “Toen duidelijk werd dat we vanaf 1 augustus weer zouden kunnen koersen legde ik er eerst tien dagen de riem af, daarna startte ik mijn voorbereiding richting de herstart. In die periode heb ik me enorm geamuseerd, ik besefte dat ik fietsen nog altijd super graag doe. Fysiek en mentaal ben ik niet uitgeblust. De ploegleiding van B&B Hotels-Vital Concept beloofde begin september duidelijkheid te scheppen. Dat is niet gebeurd. Wat me een beetje gepakt heeft. Nu en dan word ik daar onrustig van. Intussen ben ik oud en wijs genoeg om te weten dat het leven meer is dan alleen maar koers. Stel dat Parijs-Roubaix van 25 oktober mijn afscheidskoers wordt, ben ik ervan overtuigd dat er iets moois op mij zal afkomen. Dat hoeft niet noodzakelijk in het wielrennen te zijn. Het kan ook in een andere sport of in het bedrijfsleven.”