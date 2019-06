Beekse Sneukeltoer terug van weggeweest ? ’35 kilometer fietsplezier’ op Pinkstermaandag Joeri Seymortier

02 juni 2019

17u08 0 Lievegem De organisatoren van de Beekse Feesten in Lievegem willen de hoogdagen van de Beekse Sneukeltoer opnieuw beleven, en organiseren op Pinkstermaandag ’35 kilometer fietsplezier’.

“Wie herinnert zich niet de hoogdagen van de Beekse sneukeltoeren van eind de jaren negentig”, zegt Ronny Coopman. “Het succes was voornamelijk te danken aan de vakantiesfeer die werd gecreëerd op de verschillende stops. De organisatoren van ‘35 kilometer fietsplezier” willen deze traditie enigszins verderzetten, met de klemtoon op beleven. De fietstocht vindt plaats op Pinkstermaandag 10 juni, met start en aankomst aan zaal de Priem, Priemwegel 4, in Beke bij Lievegem.”

Er is vrije start tussen 13 en 14 uur. Onderweg zijn er drie stops, met overal een hapje en een drankje. Deelnemen kost 15 euro. Kinderen jonger dan 8 jaar gratis. Bij aankomst is het mogelijk te picknicken, voor 5 euro extra.

Inschrijven op www.beeksefeesten.be of bij Ronny Coopman in de Oude Staatbaan 70 in Zomergem. Info: 0496/59.76.08.