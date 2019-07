Beekse Feesten: Glitter en Glamour Party, pop-uprestaurant, DJ Merlo en travestieten Joeri Seymortier

04 juli 2019

11u48 0 Lievegem Het dorpje Beke in Lievegem viert dit weekend de Beekse Feesten.

De feesten worden nog altijd gehouden op de vertrouwde terreinen in de Oude Staatsbaan, maar zitten vanaf dit jaar wel in een nieuw kleedje. Op vrijdag 5 juli wordt om 19 uur gestart met de rondgang door de harmonie in het dorp. Een half uur later wordt de feestweide feestelijk geopend, en is er een receptie. Vanaf 21 uur kan je uit de bol gaan op de Glitter and Glamour Party met DJ Peter Van Praag. Gratis toegang, maar je kan ook kiezen voor de vip-arrangementen op de website.

Op zaterdag 6 juli is er de rommelmarkt en kan je genieten in het pop-uprestaurant. De muziek komt zaterdagavond van Charlotte Nuytkens, Ine Solo, Crepe Brulee en dorpsgenoot DJ Merlo die vorig jaar nog ‘Start to DJ’ op MNM won.

Op zondag is er de negende motorrit, kan je genieten van barbecue en tea-room, en is er ’s avonds het optreden van Les Filles de Malines. Maandag 8 juli is er de kaarting Marcel Coopman, een dansnamiddag met Roland De Ridder en afsluiten gebeurt met de klassieke bingo.

Het volledige programma: www.beeksefeesten.be.