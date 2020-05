Beekse Feesten 2020 afgelast, maar in september wel feestweekend in kerk Joeri Seymortier

25 mei 2020

08u46 0 Lievegem Het bestuur van de Beekse Feesten in Lievegem heeft lang hoop gekoesterd, maar heeft nu toch beslist om de editie 2020 volledig te schrappen.

De Beekse Feesten begin juli gaan niet door, maar in september komt er wel een alternatief. “Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de Beekse Feesten 2020”, zegt Peter Swankaert. “We hadden als bestuur gehoopt dat de maatregelen enigszins afgebouwd zouden geweest zijn tegen de zomer. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat dit nog altijd niet het geval is voor de horeca en kleine evenementen. Daardoor zijn we genoodzaakt de feesten 2020 af te gelasten. Maar er komt een alternatief. Het bestuur heeft Bekekerk afgehuurd voor het weekend van 19 en 20 september 2020. Als de maatregelen het toelaten zal het feestcomité van Beke tijdens dat weekend een tweedaags feest organiseren in de kerk en op het kerkplein. Later meer hierover.”

Info: www.beeksefeesten.be.