Basisschool Twinkel is eerste Meetjeslandse Smaakmaker Joeri Seymortier

22 november 2019

08u44 0 Lievegem Basisschool Twinkel uit Oostwinkel bij Lievegem mag zich de eerste Meetjeslandse Smaakmaker noemen.

De wedstrijd had als doel om jongeren, ondernemers of consumenten te stimuleren om lokale producten te integreren in hun dagelijkse activiteiten. “Uiteindelijk werd unaniem gekozen voor basisschool Twinkel uit Lievegem”, zegt Sven De Wever van het Plattelandscentrum Meetjesland. “De school heeft een moestuin met duurzaam karakter. Trekker is juffrouw Annie van het eerste en tweede leerjaar. Zij staat samen met de kinderen in voor het beheer van de moestuin. Dit zorgt voor een extra bewustzijn over korte keten of lokaal geteelde producten bij de kinderen.”

Twinkel krijgt een cheque van 400 euro. De Luncherie uit Ertvelde werd tweede. Zij promoten gezonde en lokale lunches. Soeperman Jan uit Waarschoot werd derde. Hij wil inzetten op ecologische verpakkingen om zijn zelfgemaakte soep verder te vermarkten in de regio.