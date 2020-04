Basisschool Twinkel in Oostwinkel krijgt subsidie voor broodnodige verbouwingen Joeri Seymortier

23 april 2020

09u40 0 Lievegem Vrije basisschool Twinkel in Oostwinkel bij Lievegem krijgt 84.000 euro subsidie voor broodnodige verbouwingswerken.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) heeft nieuwe investeringen bekend gemaakt in het onderwijs. Ook Lievegem valt in de prijzen. Voor basisschool Twinkel in Oostwinkel gaat het concreet om het inrichten van de stookplaats, het vernieuwen van de schouw, rioleringswerken op de schoolsite, vernieuwen van het sanitair, brandveiligheidswerken, het plaatsen van een toegangsluik naar de zolder, en het steken van een deuropening tussen twee klassen. “Vlaanderen investeer deze regeerperiode een half miljard extra in schoolinfrastructuur. Die investeringsgolf zal ook in Lievegem voelbaar zijn. We zijn blij met de broodnodige investering”, zegt fractieleider Maikel Parmentier van N-VA Lievegem.