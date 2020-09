Basisschool Twinkel heropent na zomer vol verbouwingen: “School is nu een veilig nest voor iedereen” Joeri Seymortier

01 september 2020

10u15 3 Lievegem Basisschool Twinkel in Oostwinkel bij Lievegem is de voorbije zomervakantie grondig verbouwd.

“Er kwam een nieuwe vloer en een nieuwe riolering in het hoofdgebouw”, zegt directeur Pieter Van Hecke. “In het schoolgebouw werd het volledige sanitair vernieuwd in alle lokalen. De stookketel werd vernieuwd en kreeg een nieuwe plaats. We maakten ook een deuropening tussen onze beide kleuterklassen. Zij werken tweemaal per dag samen voor het hoekenwerk. Nu gaat de deur tussen de klassen hierbij letterlijk open. Zo blijven we als school groeien in ons project: infrastructureel, maar ook inhoudelijk.”

Het jaarthema van de school is ‘een nest voor iedereen’. “In onze school zijn er vijf nesten, een voor elke graadklas. Een nest is een plek waar je je veilig en geborgen voelt. Je groeit er en bereid je voor om uit te vliegen. Dat willen we met onze school ook zijn”, zegt de directeur nog.