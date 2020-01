Australische Meetjeslander Christ zamelt geld in met liedje over bosbranden: “Iedere cent komt goed terecht” Anthony Statius en Joeri Seymortier

16 januari 2020

09u35 1 Lievegem De naar Australië uitgeweken Meetjeslander Christ De Kesel steunt zijn land met muziek. Hij schreef het liedje Dryland en wie het downloadt, steunt hiermee The Victorian Bushfire Appeal, een lokale vereniging die slachtoffers van de bosbranden helpt. “Iedere cent maakt een verschil, dus ik doe ook een oproep naar alle Meetjeslanders”, zegt Christ.

In het spoor van de liefde verruilde muzikant Christ De Kesel in 2003 Lievegem voor het verre Australië. Hij woont samen met zijn vrouw en twee dochters in Chewton, Victoria in het zuiden van het continent. Nu zijn land zo zwaar getroffen is door de hevige bosbranden vraagt hij alle Meetjeslanders om hulp.

“We krijgen dagelijks vragen vanuit België hoe het hier gaat en of we nog in veiligheid zijn”, zegt Christ. “Momenteel wel, maar net voor Nieuwjaar zijn we tijdelijk uit voorzorg geëvacueerd. Met twee jonge dochters wilden we niet wachten tot het gevaar aan onze deur stond. Gelukkig kwam het vuur niet verder onze richting uit, maar het was wel even schrikken als je tot preventieve evacuatie overgaat en het grootste deel van je huishouden moet achterlaten. We wonen momenteel thuis maar we hebben elk een bagagekoffer klaar om te vertrekken als het moet.”

“Door de enorme omvang van de bosbranden, die een bedreiging vormen voor heel veel dorpen, steken heel veel mensen de handen uit de mouwen en proberen hun steentje bij te dragen waar ze kunnen”, vervolgt Christ. Gezien ik dikwijls de vraag kreeg van mensen hoe ze kunnen helpen, ben ik op zoek gegaan naar een betrouwbaar platform om aan fundraising te doen. Ik ben eigenaar van AV Worx, een audio- en videoproductiehuis en daar heb ik naar aanleiding van deze vreselijke branden het liedje Dryland gecomponeerd. Iedereen kan het liedje downloaden in ruil voor een vrije bijdrage en de opbrengst gaat integraal naar de lokale hulpverlening The Victorian Bushfire Appeal. Geen deel van de donaties die blijft plakken bij bureaucratie of werkingskosten, maar 100% van wat je doneert komt direct ter plaatse. Mensen zijn hier te veel betrokken om dit niet serieus te nemen. Iedereen kent wel iemand die vastzit, die alles kwijtgeraakt is of erger, die het niet gehaald heeft. Hoe groot of hoe klein je bijdrage ook is, deze wordt ten zeerste gewaardeerd. In ruil krijg je een link met mijn lied Dryland in je mail. Hopelijk kan rekenen op de generositeit van mijn internationale contacten.”

Het liedje van Christ kan je downloaden via www.dryland.live.