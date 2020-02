Appensvoordestraat in Lovendegem krijgt fietspaden Joeri Seymortier

28 februari 2020

Er komen fietspaden in de Appensvoordestraat in Lovendegem bij Lievegem. De gemeente moet daarvoor enkele onteigeningen doen.

“We willen in de Appensvoordestraat in Lovendegem deftige fietspaden aanleggen”, zeggen burgemeester Tony Vermeire (CD&V) en schepen Chris De Wispelaere (CD&V). “Nu liggen in drie straat geen fietspaden. Hiervoor zijn wel onteigeningen nodig. Ondertussen zijn er 26 innemingen in der minne gebeurd. De onteigeningsprocedure wordt opgestart voor de 12 andere innemingen die nodig zijn. De afdeling Vastgoedtransacties zal de gemeente begeleiden, en ook Veneco werkt mee aan het dossier.”

Hoe lang de onteigeningen zullen duren en wanneer het fietspad dan effectief aangelegd zal worden, is vandaag nog onduidelijk.