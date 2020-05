Al meer dan 300 coronaboetes in Lievegem, Deinze en Zulte Joeri Seymortier

02 mei 2020

10u51 15 Lievegem De politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem heeft al meer dan 300 processen-verbaal uitgeschreven tijdens de coronacontroles.

Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem gaf de cijfers van 14 maart tot 23 april vrij tijdens de laatste digitale gemeenteraad. “De politie krijgt heel wat meldingen binnen, en doet ook zelf controles”, zegt burgemeester Vermeire. “Alles samen zijn al meer dan 300 pv’s uitgeschreven tegen inbreuken op de coronamaatregelen. Meer dan de helft van de boetes gaan over samenscholingen van te veel mensen. Bijna honderd boetes werden uitgeschreven voor niet-essentiële verplaatsingen. Er waren ook negen boetes voor handelszaken die de verplichte sluiting niet correct nageleefd hebben. Jammer genoeg is er in onze zone ook een proces-verbaal voor een spuwincident”, zegt de burgemeester nog.