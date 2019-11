Exclusief voor abonnees Agenten piepen door gordijn en zien asbak op toog café Den Hoorn: 800 euro boete!: “Als het café gesloten is, haal ik de asbakken uit de rookkamer om die af te wassen. Dan kan het zijn dat een asbak even op de toog staat” Cafébazin Bernadette heeft er genoeg van en vertrekt Joeri Seymortier

25 november 2019

17u12 9 Lievegem Bernadette Claeys vertrekt uit café Den Hoorn in de Gentweg in Zomergem. Na het moeilijke jaar door de wegenwerken in haar straat, krijgt ze nu een rookboete van 800 euro. Helemaal onterecht, zegt ze zelf. “De agenten zijn niet eens binnen geweest. Ze piepten door het gordijn en zagen een asbak op de toog staan. Er werd niet eens gerookt”, zucht Bernadette.

Bernadette Claeys is al drie jaar de vriendelijke waardin van café Den Hoorn, op de baan tussen Ursel en Zomergem. Het moeilijke jaar van de wegenwerken heeft ze overleefd, maar nu krijgt ze ook een fikse rookboete in de bus. Dat is voor haar de druppel die de emmer doet overlopen. Het café staat over te nemen.

