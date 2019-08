9 hectare Keigatbos vanaf zondag open voor publiek Joeri Seymortier

30 augustus 2019

08u15 0 Lievegem Natuurliefhebbers kunnen vanaf zondag 1 september nog meer genieten van het Keigatbos, op de grens van Ursel en Zomergem.

Natuurpunt kon in het Keigatbos negen hectare bos kopen van het OCMW Gent. Een groot stuk bos dat tot nu afgesloten was voor het grote publiek, maar dat dankzij Natuurpunt openbaar gemaakt wordt. “In het stuk Keigatbos dat we aangekocht hebben, zorgen we er voor dat het publiek optimaal kan genieten”, zegt Nikolaj Vanvyve van Natuurpunt Zomergem. “Heel wat vrijwilligers hebben de voorbije maanden hard gewerkt in het stuk Keigatbos. Zo is er gemaaid, zijn er brugjes gebouwd, infoborden geplaatst en werd bewegwijzering aangebracht. Er zijn nieuwe natuurlijke paden aangelegd, zodat je echt tussen de bomen kan wandelen. Er is nu een nieuwe wandelroute van 7,6 kilometer.”

De nieuwe wandelpaden worden geopend op zondag 1 september om 12.30 uur. Afspraak aan het veldkruis in de Veldkruisstraat in Ursel.