75-jarigen Waarschoot vieren samen verjaardag Joeri Seymortier

29 oktober 2019

09u16 1 Lievegem De 75-jarigen van Waarschoot bij Lievegem hebben samen hun verjaardag gevierd, en klonken in De Mouterij.

De groep die als kind in de Vrije Lagere Basisschool van Waarschoot gezeten had, had eerder al een leeftijdsfeest gehouden in 1994, 2004 en 2014. “We stonden natuurlijk even stil bij onze leeftijdsgenoten die er ondertussen niet meer zijn”, zegt Carlos Lippens. “In het begin kwamen we om de tien jaar samen, maar vanaf nu willen we dat om de vijf jaar doen. We hebben dus al opnieuw afspraak voor 2024.”