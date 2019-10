70-jarigen Zomergem vieren samen verjaardag Joeri Seymortier

19 oktober 2019

16u24 0 Lievegem De zeventigjarigen van Zomergem hebben samen hun verjaardag gevierd, en werden ontvangen op het gemeentehuis.

De mannen en vrouwen die in 1949 in Zomergem geboren werden of in Zomergem naar school gingen, hebben er ondertussen hun tiende reünie opzitten. “De groep werd plechtig ontvangen op het gemeentehuis van Zomergem”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Er werden heel wat anekdotes boven gehaald door onder andere Romain Van Speybroeck. Ook voor mij was deze ontvangst bijzonder, want mijn vader was één van de zeventigjarigen”, zegt de burgemeester nog.