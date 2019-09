49 kunstenaars bezetten gemeentehuis Waarschoot Joeri Seymortier

05 september 2019

17u44 0 Lievegem 49 kunstenaars bezetten op zaterdag 7 en zondag 8 september het gemeentehuis van Waarschoot, tijdens Artistiek Waarschoot.

Het gemeentehuis wordt omgetoverd tot een kunstgalerij. Letterlijk in elke ruimte en in elk hoekje zal iets te ontdekken zijn. “De kunstenaars van Waarschoot en omgeving bezetten letterlijk het gemeentehuis”, zegt schepen Jeroen Van Acker. “De kunstenaars zijn er ook aan het werk, dus je ziet demonstraties schilderen, beeldhouwen, lino snijden, en zelfs drukken met een drukpers. Er staat een piano, dus iedereen die wil kan een stukje muziek spelen. En er is een speakers corner, voor iedereen die zijn of haar kunnen wil tonen. De Kunstacademie doet ook mee, en organiseert workshops.”

Artistiek Waarschoot loopt op zaterdag 7 september van 14 tot 18 uur, en op zondag 8 september van 9 tot 17 uur. Gratis toegang. Dit weekend is het ook kermis op het dorp van Waarschoot.

Info: www.lievegem.be.