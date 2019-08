40 groepen spelen ten dans op Boombalfestival Joeri Seymortier

21 augustus 2019

12u15 0 Lievegem Van donderdag 22 tot en met zondag 25 augustus kan je in Lovendegem bij Lievegem naar de veertiende editie van het Boombalfestival.

De boomgaard blijft heel het weekend gratis toegankelijk. Voor andere podia moet je wel tickets kopen. Je kan kiezen voor een dagticket, of een combiticket voor het hele weekend. Bedoeling is om vooral veel te dansen, op de meest uiteenlopende muziek.

“Van donderdag tot zondag kan je opnieuw de beentjes uitslaan in het feeërieke decor van de Boterhoek in Lovendegem”, zegt Lieven Claeys van de organisatie. “Gezelligheid troef tussen de fruitbomen. Je geniet er van een biertje uit glas, een lekkere hap en een podium met theater voor kinderen, dansworkshops en mooie muziek. Ons festival is er voor het hele gezin en is ook een paradijs voor de kinderen: springkastelen, toneel, knutselen, draaimolens. Zelfs de baby’s hebben er hun eigen hoekje. Meer dan veertig groepen spelen ten dans op vier verschillende podia. Internationale dansers uit zeventien verschillende landen komen mee het feest maken. Weervrouw Jill Peeters voorspelt echt zomerweer. Onze waterbadjes en de heerlijke hoeveijsjes zullen van pas komen.”

Het volledige programma en de ticketprijzen, vind je op www.boombalfestival.be.