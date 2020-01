34 serviceflats in Dreef Zomergem klaar: verhuis vanaf 1 februari Joeri Seymortier

23 januari 2020

17u47 16 Lievegem De 34 serviceflats van Residentie De Dreef in Zomergem bij Lievegem zijn klaar. Vanaf 1 februari kunnen de nieuwe bewoners verhuizen.

Woonzorgcentrum Ons Zomerheem in Zomergem bij Lievegem heeft 34 nieuwe assistentiewoningen gebouwd. De site ‘beneden de Dreef’ wordt daarmee steeds meer een echt seniorendorp. Het nieuwe gebouw heeft drie bouwlagen en een ondergrondse parkeergarage, waar plaats is voor zeventien wagens. Elk van de assistentiewoningen heeft een woonkamer, een tweepersoonsslaapkamer, aangepast sanitair, een berging en ook een rolstoeltoegankelijk terras of een tuintje. De woningen kijken uit op de Dreef of op de binnentuin. De nieuwe assistentiewoningen kunnen enkel gehuurd worden.

Knap werk

“Residentie De Dreef is klaar”, klinkt het bij woonzorgcentrum Ons Zomerheem. “Alle 34 flats zijn verhuurd. Het heeft heel wat werk gevraagd, maar er is knap werk geleverd. De nieuwe serviceflats kunnen bijna in gebruik worden genomen. Op 27 januari krijgen de nieuwe bewoners de sleutel en vanaf 1 februari begint de verhuis. Voor velen een spannende tijd.”

In het rusthuis verblijven vandaag 162 bewoners. Het kortverblijf heeft zes kamers, en sluit aan bij het dagverzorgingscentrum waar elke dag 25 gasten komen. Er stonden op de site ook al 32 assistentieflats, die 23 jaar geleden gebouwd werden. Met de 34 nieuwe assistentiewoningen erbij, komt de teller op zowat 250 senioren.