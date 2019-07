294 bestuurders met te zware voet betrapt Jeffrey Dujardin

08 juli 2019

De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem organiseerde zaterdag een snelheidscontrole plaats in hun zone. In totaal werden 2.665 bestuurders gecontroleerd waarvan 294 bestuurders te snel reden. Goed voor 11,02 procent van het totaal. De hoogste snelheid werd gemeten op de N9 in Lievegem, daar werd een laagvlieger geflitst met 123 kilometer per uur. De maximaal toegelaten snelheid op de N9 bedraagt 70 kilometer per uur.