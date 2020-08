20 burgemeesters uit 188 jaar Zomergem samen in de etalage: van Bernard De Neve tot Tony Vermeire Joeri Seymortier

20 augustus 2020

10u55 0 Lievegem De 20 burgemeesters die de voorbije 188 jaar burgemeester geweest zijn in Zomergem, zijn nu samen te zien in de etalage.

Erfgoedmensen uit Zomergem duiken nog eens in de geschiedenis van het dorp Zomergem, dat nu samen met Waarschoot en Lovendegem het nieuwe Lievegem vormt. De twintig burgemeesters die Zomergem ooit gekend heeft, hangen nu samen in de etalage van het gemeentearchief, in de Kleitstraat 1 in Zomergem. De 20 zijn allemaal opgelijst, en van 14 burgemeesters werd nog een foto teruggevonden.

Het lijstje begint met burgemeester Bernard De Neve die van 1830 tot 1837 burgemeester was van Zomergem, en wordt afgesloten met Tony Vermeire die van 2013 tot aan de fusie in 2018 burgemeester was. “Op 188 jaar zijn er 20 burgemeesters de revue gepasseerd. Ik ben trots dat ik dat lijstje mag afsluiten. De burgemeesters zijn gemiddeld 9,4 jaar burgemeester gebleven”, zegt Tony Vermeire nog.