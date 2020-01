18-jarige bromfietser kritiek nadat hij twee keer door auto wordt gegrepen avh

18 januari 2020

17u14

Bron: Belga 0 Lievegem In het Oost-Vlaamse Lievegem is een jonge bromfietser vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een dubbele aanrijding. Bij het oversteken van een weg werd hij gegrepen door een auto, waarna ook een andere auto hem raakte.

Het parket is een onderzoek gestart, een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. De jonge bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis, zijn toestand is nog steeds kritiek.