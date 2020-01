18-jarige bromfietser buiten levensgevaar nadat hij twee keer door auto wordt gegrepen avh

18 januari 2020

17u14

Bron: Belga 3 Lievegem In het Oost-Vlaamse Lievegem is een jonge bromfietser van 18 vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een dubbele aanrijding. Bij het oversteken van een weg werd hij gegrepen door een auto, waarna ook een andere auto hem raakte. “Hij wordt nog steeds verzorgd op intensieve zorgen maar is buiten levensgevaar”, zegt Julie Van Den Heede van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

Een bromfietser van 18 jaar uit Destelbergen die vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakte bij een verkeersongeval in Lievegem, is buiten levensgevaar. De jongeman werd op het kruispunt van de Durmstraat en Vaart Links in Zomergem aangereden door twee wagens.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond omstreeks 20 uur. Een 18-jarige bromfietser uit Destelbergen reed er het kruispunt vanuit Vaart Links over. Een 32-jarige bestuurster merkt de bromfietser niet op en het kwam tot een aanrijding. Op dat moment kwam er eveneens een ander voertuig vanuit de tegenovergestelde richting die het ongeval niet kan ontwijken. Waardoor de bromfietser nogmaals werd aangereden met het andere voertuig.

“De jongen werd in levensgevaar overgebracht naar het AZ St-Lucas in Gent. Ondertussen is hij buiten levensgevaar”, zegt Julie Van Den Heede. “Ook de beide autobestuursters van 32 en 29 jaar oud raakten bij het ongeval lichtgewond”, klinkt het. Een verkeersdeskundige van het Parket Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse. Alles wijst erop dat geen van beide bestuurster de bromfiets kon ontwijken bij zijn manoeuvre.