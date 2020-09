14 nieuwe besmettingen in één week in Lievegem: “De meeste zijn opgelopen buiten onze gemeente” Joeri Seymortier

29 september 2020

16u03 0 Lievegem Lievegem heeft sinds 22 september veertien nieuwe coronabesmettingen en komt daarmee in de gevarenzone.

Lievegem zit nu omgerekend aan 53 besmettingen per 100.000 inwoners en belandt zo boven de grens van 50 besmettingen per 100.000 inwoners. “De meeste besmettingen deden zich voor buiten Lievegem”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Het gaat onder andere twee keer om een besmetting op de werkvloer in een stad, twee studenten op kot in een stad en twee keer een besmetting in Nederland. Met de hulp van Team Welzijn en de Eerstelijnszorg brengen we alles zo goed mogelijk in kaart. We roepen iedereen die besmet is op om zo goed mogelijk mee te werken met de contacttracers.”

De nieuwe besmettingen gaan om vijf mensen uit Lovendegem, drie uit Vinderhoute, drie uit Waarschoot en drie in Zomergem. “Verspreid dus over de hele gemeente”, vertelt de burgemeester. “Zes mensen zijn jonger dan 25 jaar, vijf mensen tussen 25 en 45 jaar en drie mensen tussen 55 en 65 jaar. De basisregels van afstand houden, contacten beperken en handen wassen blijven echt belangrijk.”