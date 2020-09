13 scholen uit Kaprijke en Lievegem vormen nieuwe scholengemeenschap: 2.650 kinderen en 400 personeelsleden Joeri Seymortier

11 september 2020

11u40 0 Lievegem Vijf schoolbesturen van het katholiek basisonderwijs en buitengewoon onderwijs in Kaprijke en Lievegem vormen vanaf dit schooljaar een nieuwe scholengemeenschap.

Dertien scholen gaan het engagement aan om de komende zes jaar samen te werken. “Dat zal gebeuren rond personeelsbeleid, boekhouding, ICT en veiligheid”, zegt coördinerend directeur Bart Mattheeuws. “Zo kunnen de directies zich maximaal inzetten op de dagelijkse organisatie, het ondersteunen van hun team en het pedagogisch luik van hun opdracht. Ook gaan we jonge leerkrachten extra begeleiden. Via vorming en uitwisseling kunnen leerkrachten hun kennis verruimen en staan ze sterker voor de uitdagingen van de toekomst.”

Welke scholen?

De nieuwe Scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem is goed voor 2.650 kinderen en 400 leerkrachten en ondersteunend personeel. Het gaat in Lievegem om vrije basisschool Twinkel, vrije basisschool Beke, vrije basisschool Martinus 1 en Martinus 2, vrije kleuterschool De Speelfontein, vrije basisschool De Bron 1 en De Bron 2, De Triangel, vrije kleuterschool ’t Kersenpitje, en vrije lagere school De Lieve. In Kaprijke gaat het om De Heirakker en De Kaproenen. Ook school De Eik uit Eeklo sluit aan.