10 maatregelen om corona in Lievegem af te remmen: geen kermissen en maximaal thuiswerk Joeri Seymortier

28 juli 2020

19u26 0 Lievegem De gemeente Lievegem schuift tien lokale maatregelen naar voor om corona in de gemeente af te remmen. Met vijf besmettingen de voorbije week, flirt Lievegem met de alarmfase. Maar de gemeente wil het zo ver niet laten komen. “Er is geen reden tot paniek, maar we zijn als gemeentebestuur wel waakzaam”, zegt de burgemeester. Wij zetten de maatregelen op een rijtje.

1. Geen activiteiten

Het schepencollege beslist om zelf geen gemeentelijke activiteiten te organiseren tot en met 30 september. “We willen het goede voorbeeld geven”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We moeten onze contacten beperken. Het aantal besmettingen moet in het land naar beneden en dit zal zijn tijd nodig hebben. We willen geen energie steken in zaken organiseren, die we in september moeten afgelasten. Het is nog heel onzeker wat er in september zal mogen of niet.”

2. Kermis Lovendegem

De kermis van Lovendegem, in het weekend van 8 augustus, gaat niet door. “Je zal wel in de horeca terecht kunnen, maar er komen geen kermisattracties. Tijdens de kermis lopen generaties door elkaar, is er geen zicht hoeveel mensen je mag verwachten. We beseffen dat dit een extra tegenslag is voor de kermisuitbaters”, zegt de burgemeester.

3. Organisatoren

Lievegem raadt alle organisatoren aan om na te denken over het niet laten door gaan van alle activiteiten, tot en met 30 september. “We zijn niet zeker dat de coronacijfers in september al voldoende zullen gezakt zijn. Als je nu tijd, geld en energie moet steken en achteraf moet afgelasten weegt dit zwaar door”, klinkt het.

4. Geen optredens

De virologen raden feesten af omdat dit superverspreiders zijn. Het schepencollege van Lievegem zal tot en met 31 augustus geen geluidsafwijkingen toekennen voor optredens.

5. Geen zaalverhuur

De gemeentelijke zalen worden niet meer verhuurd tot het einde van de zomervakantie. De gemeente neemt ook geen nieuwe reserveringen aan tot en met 30 september.

6. Thuiswerk

De gemeente gaat weer over op uitgebreid thuiswerk. De gemeentelijke ambtenaren wordt gevraagd zoveel als mogelijk voor dat thuiswerk te kiezen.

7. Geen jubilea

Door de nieuwe regels zal het schepencollege tijdelijk geen jubilea vieren: dit zowel in de feestzaal, het gemeentehuis, in een woon- en zorgcentrum, ten huize. “Er is al een geval bekend van een uitbraak door het samen vieren van een jubileum”, zegt burgemeester Vermeire.

8. Huwelijken kunnen

Huwelijken kunnen doorgaan met de beperking van anderhalve meter afstand per persoon. Er kunnen geen recepties achteraf. “We verplichten het dragen van een mondmasker ook als men buiten op het plein de mensen feliciteert.”

9. Boodschappendienst

De gemeente zal opnieuw promo maken voor de boodschappendienst. “Nu men alleen moet winkelen, zullen sommige oudere mensen afgeschrikt zijn om te gaan winkelen. Het OCMW doet dan boodschappen voor hen in onze prima buurtwinkels”, zegt de burgemeester.

10. Kosten?

De gemeente zal ook bekijken waar en hoe ze tussen komen bij de organisaties die al kosten deden voor een activiteit die nu niet kan door gaan. “De verenigingen kunnen hun voorstellen om het verlies aan inkomsten te compenseren of extra uitgaven doorgeven”, besluit de burgemeester.