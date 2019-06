1 op 5 rijdt te snel op Grote Baan, bestuurder geflitst aan 115 per uur Sam Ooghe

26 juni 2019

00u32 0 Lievegem De verkeersdienst van de politie Deinze-Zulte-Lievegem heeft bij controles op de Grote Baan in Zomergem (Lievegem) één chauffeur op vijf betrapt op overdreven snelheid.

De controles werden afgelopen weekend georganiseerd. In totaal passeerden 1.523 voertuigen de flitscamera’s van de politie. Daarvan reden er 312 te snel. Dat is 20,5 procent, of één chauffeur op vijf. De topsnelheid, zo laat de persdienst van de gefuseerde politiezone weten, lag op liefst 115 kilometer per uur. De bewuste chauffeur zal zich daarvoor over enkele maanden moeten verantwoorden voor de Gentse politierechter.