‘Zomergem Zingt’ wordt zaterdagavond onvervalst meezingfeest Joeri Seymortier

19 juli 2019

10u33 5 Lievegem ‘Zomergem Zingt’ moet op zaterdag 20 juli een meezingfeest worden op het Marktplein van Zomergem.

Het is ondertussen de zesde keer dat het zangfeest wordt georganiseerd, en de eerste keer sinds de fusie van Lievegem. Iedereen is welkom vanaf 18 uur. Er wordt gestart met drie plaatselijke zangers en nadien kan iedereen meezingen met 27 Vlaamse en internationale meezingers. Je krijgt ter plaatse de teksten, zodat niet meezingen geen optie is.

DJ Jo zorgt nadien voor de afterparty. Het marktplein van Zomergem wordt gekleurd met 200 lichtjes en vlaggen. Voor de kleinsten is er een springkasteel, en ook de Kip van Troye komt langs. Je kan drankjes kopen en er staat een frietkraam.