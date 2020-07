“Of ge nu in een pop of een mens zaagt, dat is hetzelfde”: de Valentijnsmoord, hoe Julien Staelens (64) alles deed om zijn echtgenote te laten verdwijnen

Lievegem

14 februari: valentijn, het feest van de liefde. Maar niet aan de Kruisstraat in Zomergem (Lievegem) in 1999. Omdat zijn vrouw Diane (66) zijn nieuwe liefde met een schoonheidsspecialiste in de weg stond, vermoordde Julien Staelens (64) haar. Toen de onderzoekers hem vroegen waar haar lichaam was, antwoordde hij koel: “Tja, dat zal niet eenvoudig zijn, het is een kwestie van kilometers”. Wat hij toen vertelde, deed zelfs doorgewinterde speurders kotsmisselijk naar buiten hollen. Lees meer over de strafste misdaadverhalen van de voorbije 50 jaar in dit dossier