‘Maïsrestaurant’ keert terug naar Zomergem, maar deze keer met mosselen Joeri Seymortier

27 mei 2020

10u08 8 Lievegem Zomergem krijgt deze zomer opnieuw een restaurant in de maïs. Peter Vyncke van onder andere restaurant Volta in Gent richt zich dit jaar op mosselen.

Als de Nationale Veiligheidsraad snel groen licht geeft, wil Peter Vyncke zijn maïsrestaurant in Zomergem bij Lievegem al half juli openen. Dit jaar gaat hij voluit voor mosselen à volonté. Niet toevallig, want Vyncke is tijdens de Gentse Feesten ook de man achter ’t Mosselkot in het Patershol. Nu er geen Gentse Feesten zijn, gaat hij zijn mosselen dus in het Meetjesland proberen te verkopen. Later op de zomer zou Vyncke dan weer willen overschakelen op zijn gastronomische gerechten, waarmee hij ook de voorbije jaren al in de maïsvelden van Zomergem te gast was.

Meer details over het hele project volgen wanneer er meer richtlijnen voor de horeca bekend gemaakt worden.