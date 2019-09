“Maak je straat proper voor World Cleanup Day” Joeri Seymortier

18 september 2019

09u11 1 Lievegem JCI Meetjesland wil zoveel mogelijk mensen uit Lievegem warm maken om deze week zwerfvuil te ruimen.

Zaterdag 21 september is het World Cleanup Day en wordt overal zwerfvuil geruimd. Vorig jaar hebben 18 miljoen vrijwilligers uit 157 landen hun krachten gebundeld om de planeet schoon te maken. “Lievegem is op korte tijd snel gegroeid, en we merken dat het zwerfvuil meegegroeid is”, zegt Peter Van De Velde van JCI Meetjesland. “Omdat we weten dat niet iedereen zich op één welbepaalde dag kan vrijmaken, hebben we een #zwerfie-wedstrijd georganiseerd. Iedereen kan deze week een selfie nemen van de actie in hun straat, en die foto posten op ons event van JCI Meetjesland. De twintig mooiste foto’s krijgen een maand fitness cadeau bij Fitness Fun Move in Zomergem.”

Info op de Facebookpagina: JCI Meetjesland.