‘Kleine Held’ schenkt mondmaskers aan ouders van premature en zieke pasgeborenen Joeri Seymortier

22 mei 2020

14u50 0 Lievegem De vzw Kleine Held, met wortels in Lievegem en het Meetjesland, schenkt gratis mondmaskers aan ouders van premature en pasgeboren baby’s die ziek zijn.

De vzw Kleine Held zet zich al enkele jaren in voor premature baby’s en hun ouders. “In deze tijd van social distancing gaan de ouders en de familie van een premature baby door een extra moeilijke en eenzame periode”, weet oprichtster Sofie D’Hondt. “Net op zo’n moment is elke vorm van steun en elk lichtpuntje meer dan welkom. Daarom breiden we onze gratis startpakketjes nu tijdelijk uit met twee gratis mondmaskers voor de ouders. De mondmaskers zijn gemaakt uit katoen, en het patroon en de werkwijze werd goedgekeurd door virologen. Omdat hun kleine superheld omwille van de vroeggeboorte extra vatbaar is voor infecties, moeten de ouders in het ziekenhuis altijd een mondmasker dragen bij de minste verkoudheid. Nu het omwille van de coronamaatregelen ook op andere openbare plaatsen verplicht of aangeraden wordt, hebben ze nu ook daar nood aan een mondmasker. Ouders van een premature baby hebben al heel wat angsten en zorgen aan hun hoofd. Door onze gratis startpakketjes tijdelijk uit te breiden met twee gratis mondmaskers willen we die extra stress wegnemen die er nu bij komt.”

Info: www.kleineheld.be.