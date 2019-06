“Een portier met een beperking? Moet kunnen!”: Rijvers Festival schakelt jongeren met handicap in als medewerker Joeri Seymortier en Sabine Van Damme

25 juni 2019

18u15 20 Lievegem Een tiental jongvolwassenen met een beperking krijgt deze zomer de kans om aan de slag te gaan als medewerker op het Rijvers Festival in Zomergem. Dat is een stap verder gaan dan mensen met een beperking gewoon naar een festival sturen om van de muziek te genieten. “Zeer belangrijk dat ook die doelgroep voelt dat ze een rol van betekenis speelt in de maatschappij”, klinkt het.

Rijvers Festival werk samen met Brake-Out om het project in goede banen te leiden. De jongeren met een verstandelijke beperking zijn allemaal tussen de 18 en 30 jaar oud, en krijgen de kans om een betekenisvolle rol op te nemen op Rijvers Festival. “Zowel de jongeren als wijzelf kijken heel erg uit naar het feestweekend van 10 augustus”, zegt Tim Maenhout van Brake-Out. “Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking leven al te vaak met de rem op, en kunnen niet overal veel ervaringen op doen. Wij willen onze jongeren op Rijvers Festival vooral een rol van betekenis laten spelen. Van portier, over hulp bij de catering tot assistentie van een dj: op Rijvers Festival zullen onze jongeren deze zomer iets betekenen. We zoeken op basis van hun eigen talenten, waar de jongere best kan ingezet worden.”

Opleiding

De jongeren krijgen elk een begeleider of buddy op het festival, zodat ze altijd op steun kunnen rekenen. Het gaat om jongeren met een verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met een andere beperking zoals slechtziendheid, beperkte motoriek of autisme. “Wij willen een stapje verder gaan, dan gewoon met de jongeren naar het festival gaan om van de muziek te genieten”, zegt Tim Maenhout. “Hun muzikale helden staan daar op het podium, dus is het voor onze jongeren fantastisch dat ze mogen meewerken aan het Rijvers Festival. We laten de jongeren niet zomaar aan het avontuur beginnen. We zijn nu al bezig met een soort van lessenpakket, zodat de jongeren perfect weten wat op het festival van hen verwacht wordt.”

Inclusief aan de slag

De organisatoren van het Rijvers Festival zijn trots dat ze die nieuwe stap in hun organisatie kunnen zetten. Ze hebben er altijd al op ingezet een festival te zijn voor het hele gezin, en willen nu ook mensen met een beperking een dikke duw in de rug geven. “Dit is een perfect voorbeeld van mensen inclusief aan de slag helpen”, zeggen de organisatoren van Rijvers Festival. “Jongvolwassenen moet je niet achter een muurtje wegsteken, maar kan je ook perfect tussen de mensen laten werken. En dat willen we deze zomer bewijzen. De mensen van Brake-Out zijn voor dit project al in de bloemetjes gezet door koningin Mathilde. We kijken nu nog meer dan anders uit naar ons festivalweekend”, klinkt het nog.

Info over het project vind je op www.brake-out.be. Het programma van Rijvers Festival vind je op www.rijversfestival.be.