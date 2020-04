Zware stroompanne treft Brakel, Geraardsbergen en Lierde Koen Moreau

12 april 2020

15u19 26 Lierde Honderden woningen in Sint-Maria-Lierde, Sint-Martens-Lierde, Michelbeke, Nederbrakel, Ophasselt vielen op Pasen kort na de middag zonder elektriciteit.

De panne ontstond omstreeks 14.15 uur en trof vooral Sint-Marie-Lierde. In beperkte mate was er eveneens hinder in Michelbeke, Nederbrakel en Ophasselt. Op de die laatste plek doofde de panne onder meer de verkeerslichten ter hoogte van Eurotuin. Na een uurtje kon een technieker van Fluvius een kortsluiting in een cabine verhelpen waarna op heel wat plaatsen de stroomtoevoer hersteld werd.

“Enkel in de omgeving van Kleine Dries, Nieuwe Wijk en Groenstraatien Sint-Maria-Lierde zal de stroomonderbreking langer duren omdat daar in de buurt een ondergrondse defect aan een kabel is”, vertelt Wim Vandersichel van Fluvius. Voor de opsporing van het defect werd een meetwagen opgeroepen. “En om de mensen van die straten terug van stroom te voorzien is ook een tijdelijke stroomgroep onderweg.”