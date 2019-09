Zaaltje van ‘Meeke Mol’ wordt gesloopt en heropgebouwd Frank Eeckhout

17 september 2019

12u28 1 Lierde Het gemeentebestuur van Lierde gaat de gemeentelijke feestzaal, ook wel het zaaltje van ‘Meeke Mol’ genoemd, slopen en heropbouwen. De kostprijs is ruim 900.000 euro. Oppositiepartij Open Vld stelde voor om de kerk van Sint-Maria-Lierde te herbestemmen, maar ving bot. “Die kostprijs gaat nog hoger oplopen", zegt schepen Antoine Van De Maele (voorLierde).

Tot op de draad versleten. Beter kan je het vroegere dorpsschooltje in de Dorpsstraat niet omschrijven. “Onze gemeentelijke feestzaal niet meer hedendaags noemen, is een understatement. Het gebouw is niet geïsoleerd, beschikt niet over een keuken en is amper toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarnaast is de vloer op verschillende plaatsen kapot en zijn er tal van andere mankementen. Renoveren is totaal geen optie waardoor we besloten hebben om de zaal te slopen en een nieuwe feestzaal voor 150 personen te bouwen", zeggen schepenen Antoine Van De Maele en Katelijne Scheirlinckx (voorLierde) in koor.

Maria-Magdalenakerk herbestemmen?

Oppositiepartij Open Vld kwam maandag op de gemeenteraad nog met een alternatief voorstel op de proppen. De liberalen willen de Maria-Magdalenakerk van Sint-Maria-Lierde herbestemmen en ombouwen tot gemeenschappelijke zaal voor de verenigingen. “De kostprijs is de grootse remmer. Daarnaast ligt de feestzaal op minder dan 100 meter van de kerk op het dorpsplein van Sint-Maria-Lierde. Deze kerk wordt nu enkel nog gebruikt voor occasionele vieringen, waarvan het bestuur voor het einde van deze legislatuur opnieuw moet beslissen over het gebruik ervan. Het is nu de kans om te investeren in een mooi herbestemmingsproject in de kerk. Waarom dan opnieuw kiezen voor nog een extra zaal die ons een klein miljoen euro zal kosten", vraagt de Open Vld-fractie zich af.

Slechte ligging

Open Vld haalt ook de slechte ligging van de zaal aan. “Bezoekers zijn bijna verplicht te parkeren op het plein en tevens genoodzaakt om de openbare weg te gebruiken om de zaal te betreden. Zeker voor minder mobiele personen is dit een ramp. Een nieuwbouw met twee mindervalidenparkings verandert dit niet. Sint-Maria-Lierde heeft naast OC De Lier ook nog de parochiezaal in de Kappelestraat ter beschikking, 280 meter verwijderd van de huidige gemeentelijke zaal. Is het dan nodig om een klein miljoen euro te investeren in een nieuwe zaal? Het gemeentebestuur weigert om deze piste nog maar te bekijken en lacht de bezorgdheden rond de financiële impact van dit project weg. Jammer", besluit Melissa Dooms.

De sloopwerken starten normaal volgend jaar na de zomerkermis in het dorp.